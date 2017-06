FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

DVEU XFRA DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ