Die Polytec-Aktie macht Anlegern seit einigen Quartalen große Freude. CFO Peter Haidenek erklärte bei RS#70 im Mai, wie der Erfolg noch weiter gesteigert werden soll. Stichwort Digitalisierung. Anmeldung zur RS #71 unter http://www.boerse-social.com/roadshow . Polytec-CFO Peter Haidenek startete seinen Vortrag auf BSN Roadshow #70 mit einem klaren Auftrag: "Ich möchte heute zeigen, wie wir den Erfolg, der zuletzt an der Börse gewürdigt wurde, noch vergrößern wollen". Damit ging er auf die beachtliche 2017er ytd-Performance der Polytec-Aktie von mehr als 70 Prozent Plus ein. Seit Anfang 2015 hat sich der Kurs der Polytec (inkl. Dividenden) schon in etwa verdreifacht. Krise und Zyklen Dass auch die Automobilindustrie nicht vor Krisen...

