Implenia erfolgreich in Genf - Grossauftrag dank "One Company"-Strategie - Projekt mit Bruttobausumme von rund CHF 300 Mio.

Dietlikon, 20. Juni 2017 - Implenia hat in Genf einen neuen Grossauftrag gewonnen. Als Totalunternehmerin realisiert sie für die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site ein Projekt mit einer Bruttobausumme von insgesamt rund CHF 300 Mio. Der Zuschlag ist das Ergebnis der erfolgreichen "One Company"-Strategie, die es Implenia erlaubt, Kundenlösungen umfassend aus einer Hand anzubieten.

Swiss Prime Site realisiert in Genf ein neues Gewerbe- und Verwaltungszentrum sowie ein Logistikareal in der Industriezone von Plan-Les-Ouates (ZIPLO), um der in der Region weiterhin guten Nachfrage nach Arbeitsplätzen zu begegnen. Als Totalunternehmerin baut Implenia die fünf Gebäude des "Espace Tourbillon" nach einem Entwurf von Brodbeck-Roulet Architekten. Insgesamt entstehen mit dem Projekt Vermietungsflächen von rund 95'000 m2 mit verschiedenen Nutzungen. Zudem wird das Gewerbe- und Veraltungszentrum über ein unterirdisches Logistiknetz verfügen, welches alle Gebäude direkt erschliesst. Damit ist eine sichere und effiziente Warenverteilung im ganzen Zentrum garantiert. Implenia bringt bei der Realisierung ihr Fachwissen aus verschiedenen Bereichen (Hoch-, Tief- und Spezialtiefbau) ein und setzt bei der Ausführung auf Building Information Modelling (BIM).

In Genf entstehen fünf Gebäude mit Gewerbe- und Verwaltungsflächen. Das Immobilienunternehmen SPS hat Implenia mit dem Bau des Projekts "Espace Tourbillon" beauftragt. (Bild: SPS)

