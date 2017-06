FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD IN SICHT - Dem Dax winkt am Dienstag einmal mehr eine neue Bestmarke. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,25 Prozent höher auf 12 921 Punkte. Bei 12 921,17 Punkten hatte er am vergangenen Mittwoch seinen bisherigen Rekordstand erreicht.-

USA: - TECH-WERTE ERHOLT - Die Erholung von Technologiewerten hat den US-Aktienmarkt zum Wochenstart angetrieben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21 500 Punkten und schloss 0,68 Prozent höher bei 21 528,99 Zählern. Der marktbreite S&P-500-Index erreichte am Montag ebenfalls einen Rekord und stieg am Ende um 0,83 Prozent auf 2453,46 Punkte.

ASIEN: - BESTENS - Der japanische Aktienmarkt ist gestützt auf den schwachen Yen, einer Erholung bei den Technologie-Titeln und guten Vorgaben aus den USA weiter im Aufwind. Der Leitindex Nikkei 225 setzte am Dienstag seine jüngste Rally fort und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte 2015. Zurückhaltend gaben sich dagegen die Anleger in Festland-China und Hongkong.

DAX 12.888,95 1,07% XDAX 12.911,39 1,21% EuroSTOXX 50 3.579,58 1,01% Stoxx50 3.223,09 0,95% DJIA 21.528,99 0,68% S&P 500 2.453,46 0,83% NASDAQ 100 5.772,22 1,60% Nikkei 225 20.285,20 1,08% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KONSOLIDIERUNG - Mangels fundamentaler Einflüsse dürfte sich die Konsolidierung im Aufwärtstrendkanal fortsetzen, schrieben die Experten der Helaba am Dienstagmorgen zum Bund-Future. Sie sehen ihn am Tage zwischen 164,10 und 165,20.

Bund-Future Schlusskurs 164,59 -0,08% Bund-Future Settlement 164,65 -0,04%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,12 DOLLAR - Der Euro litt auch am Dienstagmorgen weiter unter einem starken US-Dollar. Die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung in den USA hatten dem Dollar am Vortag Rückenwind verliehen. Der Kurs des Euro geriet im Gegenzug unter Druck und stand zuletzt mit 1,1157 Dollar nur etwas höher als im New Yorker Handel vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1199 (Freitag: 1,1167) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1157 0,07% USD/Yen 111,69 0,14% Euro/Yen 124,61 0,24%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wie am Vortag 46,91 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte bei 44,20 Dollar.

