Welche Themen sind Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Der Steuerzahlerbund kritisiert die SPD für die geplante Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Tesla will demnächst auch in China produzieren und Justizminister Maas fordert VW dazu auf, Kunden in der Abgasaffäre stärker entgegen zu kommen.

