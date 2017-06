Sie arbeiten als Forschungsingenieur mit Schwerpunkt Leistungselektronik an der FH Rosenheim, gleichzeitig promovieren Sie an der TU München. Was ist der Schwerpunkt Ihrer Forschung? Ich bin Teil einer Projektgruppe, die den Halbleiter Galliumnitrid im Hinblick auf moderne Antriebslösungen untersucht. Jeder von uns hat einen Betreuer an der FH Rosenheim und einen Professor an der TU München. Mein Schwerpunkt im Team ist die Leistungselektronik in Bezug auf Antriebstechnik. Konkret gesagt: Wie kann man bestehende Antriebssysteme schneller machen oder eine höhere Effizienz zu erreichen? Am besten natürlich beides. Aktuell beschränken wir uns dabei auf rotatorische Antriebe, aber auch auf lineare Fortbewegung könnte man das Prinzip umsetzen. In meiner Dissertation beschäftige ich mich passend dazu damit, wie präzise man Maschinen positionieren kann, und mit welcher ...

