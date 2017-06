Zürich (awp) - SHL Telemedicine hat bezüglich seiner Forderungen im Zusammenhang mit der gescheiterten Fusion mit Shanghai Jiuchuan Investment Rückendeckung erhalten. Das Amtsgericht in Tel Aviv habe zugunsten von SHL entscheiden, teilte das an der SIX kotierte israelische Unternehmen am Dienstag mit. Das Gericht habe entschieden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...