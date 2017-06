Die Diana Easy ist das jüngste Modell aus der Fertigung des Werks Nové Mesto, das seit mehr als 30 Jahren Baugruppen sowie komplette Diana Faltschachtel-Klebemaschinen für das Marktsegment Postpress Packaging produziert. Das rund 120 Kilometer östlich von Wien in der Slowakei gelegene Werk steht in einer Region, die für Maschinenbauer besonders interessant ist und wo sich immer mehr Hersteller ansiedeln. Die Lage des Standorts ist optimal für die Belieferung von Kunden in Mitteleuropa und - dank des weitgespannten Vertriebsnetzes von Heidelberg - in aller Welt.

Traditioneller Standort für den Verpackungsmarkt

Seit seiner Errichtung wurde das Werk in Nové Mesto immer wieder erweitert. Nachdem Heidelberg das Werk 2003 gekauft hatte, wurde die Kapazität des einst von dem Verpackungskonzern Jagenberg gegründeten Standorts deutlich erhöht. Das seit 2016 unter der Flagge von MK Masterwork tätige Werk mit 130 Beschäftigten wird derzeit von dem chinesischen Partner nochmals deutlich erweitert und will seine Produktionskapazität verdoppeln, um die Nachfrage nach der neuen Diana Easy, den bereits vorhandenen Modellen Diana Smart und Diana X und den für die nächsten Monate geplanten Neuzugängen zu bewältigen. Im Herbst ...

