TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, hat sich grundsätzlich für weitere Leitzinserhöhungen ausgesprochen, dabei allerdings ein behutsames Vorgehen der US-Notenbank angemahnt. Bisher seien die Zinserhöhungen angemessen gewesen, so der Notenbanker, der aktuell stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Federal Reserve ist, nach einer Veranstaltung an der New York University zu Journalisten. Die Fed wäre allerdings gut beraten, wenn sie sich mit ihrem nächsten Zinsschritt Zeit lassen und einen stabil nach oben deutenden Inflationstrend abwarten würde. Vergangene Woche hatte die Fed ihre Geldpolitik wie erwartet etwas gestrafft. Der Kurs schrittweiser Zinserhöhungen solle fortgesetzt werden, falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, hieß es. Hauptziele der Währungshüter sind volle Beschäftigung und stabile Preise. Mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,3 Prozent hat die Fed das erste Ziel praktisch erreicht. Das zweite Ziel ist aber noch ein gutes Stück entfernt, weil die Inflation hartnäckig unter der angestrebten Marke von 2 Prozent verharrt. Nach Evans Einschätzung könnte es noch dauern, die Inflation auf diesen Zielwert zu bringen. Zudem sehe er Abwärtsrisiken für den Inflationsausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Wirecard AG, HV

10:30 DE/Singulus Technologies AG

11:00 DE/Cancom SE, HV

14:00 DE/Krones AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Eyemaxx Real Estate 0,20 EUR Hawesko Holding 1,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj -US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -122,30 Mrd USD zuvor: -112,38 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.449,80 0,09 Nikkei-225 20.291,21 1,11 Schanghai-Composite 3.143,18 -0,04 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.888,95 +1,07% DAX-Future 12.905,00 +1,22% XDAX 12.911,39 +1,21% MDAX 25.531,89 +1,20% TecDAX 2.297,15 +0,96% EuroStoxx50 3.579,58 +1,01% Stoxx50 3.223,09 +0,95% Dow-Jones 21.528,99 +0,68% S&P-500-Index 2.453,46 +0,83% Nasdaq-Comp. 6.239,01 +1,42% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,59% -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Befreiungsschlag an der Wall Street stellen sich Händler am Dienstag auf neue Rekordhochs im DAX ein. Das aktuelle liegt bei 12.921,17 Punkten. Der DAX schloss zu Wochenbeginn mit 12.889 Punkten. Die US-Börsen wurden vor allem vom Technologiesektor angetrieben. Dieser konnte seine jüngste Schwächephase überwinden - der Nasdaq schloss mit einem Plus 1,4 Prozent. Ob sich der Ausbruch als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten. Goldman Sachs hatte jüngst in einer vielbeachteten Studie von einer zu hohen Bewertung des Sektors gewarnt, was erhebliche Verwerfungen auslöste. Insgesamt zeichnet sich allerdings ein ruhiges Geschäft an Europas Börsen ab. Die Nachrichtenlage ist dünn. Interessant könnten Reden der Fed-Gouverneure Fischer, Rosengren und Kaplan werden. Die Anleger erhoffen sich weitere Hinweise über die künftige US-Geldpolitik. Die Fed hat sich zuletzt überraschend falkenhaft geäußert. In ihren Projektionen geht sie weiter von vier Zinsschritten bis Ende 2018 aus, die Finanzmärkte preisen aber lediglich zwei Schritte ein.

Rückblick: Neue Rekordstände an Wall Street sowie das Ergebnis bei den Parlamentswahlen in Frankreich verschafften Europas Börsen zu Wochenbeginn Auftrieb. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron setzte sich überzeugend durch; das weckte Hoffnungen, dass Macron seine geplanten Reformen durchsetzen kann. Die Abwicklung des Verfalltages der Terminmärkte am Freitag sorgte für Eindeckungskäufe in einigen Branchen. Vor allem in Banken sei dies zu spüren gewesen, hieß es im Handel. So legten CS Group um 3,4 Prozent zu, Deutsche Bank 2,5 Prozent, Societe Generale 1,4 Prozent und BNP Paribas 1,6 Prozent. Der Sektor stieg 1,4 Prozent. Auf Erholungskurs waren Rohstoffaktien und Stahlwerte nach der jüngsten Schwächephase. Arcelormittal legten 3 Prozent zu, Thyssenkrupp 2,5 Prozent. Minenwerte erholten sich: So stiegen etwa Anglo American 2 Prozent. Philips sprangen um 6,4 Prozent nach oben. "Der Markt setzt darauf, dass Daniel Loeb mit seinem Investment-Vehikel Third Point derzeit eine Position aufbaut", sagte ein Marktteilnehmer. Anschließend könnte Loeb dann Philips "aktivistisch" mitgestalten. Der Lebensmittelsektor knabberte weiter am Amazon-Schock. Nachdem Amazon den Kauf von Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar angekündigt hatte, waren die Aktien der Konkurrenten am Freitag scharf eingebrochen. Getroffen wurden davon auch europäische Konkurrenten wie Ahold Delhaize, die ein starkes US-Geschäft hat und deren Aktien in der Spitze um 9 Prozent einbrachen. Ahold gaben am Montag weitere 1,7 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Metro gewannen 1,8 Prozent. Equinet sieht für Metro keine unmittelbaren negativen Auswirkungen der Übernahme der Whole-Foods-Kette durch Amazon, die am Freitag den Einzelhandelssektor durcheinander wirbelte. Auch mittelfristig dürften die beiden Hauptsäulen, der Lebensmittel-Großhandel und die Elektroniksparte, kaum in Mitleidenschaft gezogen werden, glauben die Analysten. Die Details zum geplanten Börsengang von Delivery Hero trieben Rocket Internet um 2,4 Prozent nach oben. Zalando stiegen um 3 Prozent. Eon gewannen 1,5 Prozent, während RWE kaum verändert schlossen. Händler sprachen von Umschichtungen, nachdem RWE seit Jahresbeginn deutlich besser als Eon gelaufen waren. Zudem hatte Morgan Stanley RWE auf "Equalweight" von "Overweight" zurückgenommen, Eon dagegen auf "Overweight" von "Equalweight" erhöht. "Der Markt setzt auf Vertragsabschlüsse auf der Pariser Air Show", sagte ein Händler zu den Kursgewinnen von Airbus (+2,5 Prozent) und MTU (+1,8 Prozent).

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX +0,2% auf 12.911 Punkte

Laut einem Händler sind die Kurse deutscher Aktien nach Börsenschluss zwar nach oben gelaufen, die Umsätze seien aber mau ausgefallen. Gleichwohl hätten die Rekordstände der Wall Street gestützt. Handelbare Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Freundlich - Dow-Jones-Index sowie S&P-500 markierten neue Rekordhochs - im Verlauf und auf Schlusskursbasis. Gute Vorgaben kamen aus Asien - vor allem aber aus Europa, wo die Börsen erleichtert auf die absolute Mehrheit der proeuropäischen Partei La Republique en Marche von Staatspräsident Emmanuel Macrons bei den französischen Parlamentswahlen reagiert hatten. Angeführt wurde die Erholung von den zuletzt geschmähten Technologiewerten. Apple und Amazon gewannen 2,9 bzw. 0,8 Prozent, Facebook 1,5 Prozent. Alphabet zeigten sich 1,7 Prozent höher. Google hatte einen vierstufigen Plan zur Terrorbekämpfung im Netz vorgestellt. Der Sektor der Technologiewerte führte mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent die Gewinnerliste an. Valeant zogen um 6,3 Prozent an. John Paulson, dessen Hedgefonds Paulson & Co größer Einzelaktionär ist, wird in den Board des Unternehmens aufgenommen. Boeing legten um 1,3 Prozent zu, das Unternehmen knackte erstmals die Marke von 120 Milliarden Dollar bei der Marktkapitalisierung. Der Flugzeugbauer berichtete von über zehn Käufern für sein Modell 737 Max 10. Die Kurse der US-Renten wurden von der Aussicht auf steigende Zinsen gedrückt. Im Gegenzug kletterte die Rendite zehnjähriger Titel um knapp 4 Basispunkte. Die Dudley-Aussagen zogen die Rendite zweijähriger Papiere in die Nähe ihres Jahreshochs. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, äußerte sich zuversichtlich zu Lage und Aussichten der US-Wirtschaft.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1155 +0,0% 1,1150 1,1166 EUR/JPY 124,59 +0,1% 124,41 124,29 EUR/CHF 1,0880 +0,0% 1,0879 1,0877 GBP/EUR 1,1418 -0,0% 1,1424 1,1402 USD/JPY 111,69 +0,1% 111,57 111,31 GBP/USD 1,2737 -0,0% 1,2738 1,2733

Wenig Bewegung gibt es zu Beginn des europäischen Handels beim Euro, der um die Marke von 1,1150 Dollar seitwärts notiert. Die Analysten von CBA rechnen mit einer Phase der Konsolidierung bei der Gemeinschaftswährung. Nachdem der Dollar am Vortag mir den Aussagen von William Dudley, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, stark zugelegt hatte, der sich zuversichtlich zu Lage und Aussichten der US-Wirtschaft äußerte, könnten am Berichtstag die Aussagen weiterer Fed-Mitglieder für Bewegung sorgen. Die Anleger erhoffen sich weitere Hinweise über die künftige US-Geldpolitik. Die Fed hatte sich zuletzt überraschend falkenhaft geäußert. In ihren Projektionen geht sie weiter von vier Zinsschritten bis Ende 2018 aus, die Finanzmärkte preisen aber lediglich zwei Schritte ein.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,19 44,2 -0,0% -0,01 -22,2% Brent/ICE 46,92 46,91 +0,0% 0,01 -20,2%

