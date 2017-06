IRW-PRESS: US Gold Corp. / Dataram: US Gold Corp erwirbt 102 weitere Konzessionen im Projekt Keystone und erweitert damit das Goldexplorationsprojekt in Nevada deutlich

US Gold Corp erwirbt 102 weitere Konzessionen im Projekt Keystone und erweitert damit das Goldexplorationsprojekt in Nevada deutlich

- Erweiterung der Grundflächen um 27 % im Anschluss an die positiven Ergebnisse aus dem Feldexplorationsprogramm 2016 - Insgesamt 479 Bergbaukonzessionen mit einer Grundfläche von 15 Quadratmeilen oder 38 Quadratkilometern im aussichtsreichen Cortez Trend im nordzentralen Bereich von Nevada - Explorationsprogramme 2017 im Gange

ELKO, N.V., 19. Juni 2017 - US Gold Corp (NASDAQ: DRAM - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297679 ) gab heute bekannt, dass es im Laufe dieses Jahres für das Projekt Keystone 102 weitere Konzessionen im aussichtsreichen Cortez Trend mittels Abstecken erworben hat. Das Projekt besteht nun einschließlich der 102 weiteren und neu abgesteckten Konzessionen im östlichen und südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets in Eureka County (Nevada) aus insgesamt 479 nicht patentierten Bergbaukonzessionen. Die zusätzlichen Konzessionen haben eine Grundfläche von rund 2.000 Acres oder 3 Quadratmeilen (8 Quadratkilometer). Der Grundbesitz bei Keystone steigt damit auf insgesamt 479 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von ungefähr 15 Quadratmeilen (38 Quadratkilometern), die zu 100 Prozent von US Gold Corp. kontrolliert werden. Die einzigen Kosten in Zusammenhang mit dem Besitz dieser Konzessionen sind die jährlichen Staats- und Grundgebühren.

Keystone umfasst einen Intrusionskuppelkomplex aus dem frühen Tertiär mit umfangreichen mesothermalen bis epithermalen Alterationszonen in den freiliegenden Einheiten in der oberen Platte; zudem treten permissive Einheiten der Kalksteinformationen Horse Canyon und Wenban (Devon) sowie Roberts Mountain (Silur) zutage. Der Distrikt Keystone steht zu 100 Prozent unter der Kontrolle von US Gold Corp. Keystone weist deutliche geologische und geochemische Ähnlichkeiten mit dem von Barrick kontrollierten Distrikt Cortez, der entlang des Trends im Nord-Nordwesten liegt, auf.

Das Abstecken dieser neuen Konzessionen durch US Gold Corp. erfolgte auf Grundlage der Auswertung der geophysikalischen Daten und der Daten aus den Bohrungen, die US Gold Corp. 2016 und 2017 erfasste und analysierte. Drei der fünf vertikalen Kernbohrlöcher, die Ende 2016 absolviert wurden, lieferten neue wichtige Informationen über die goldhaltige Muttergesteinsstratigrafie, lithologische Informationen über die Muttergesteinseinheit und Informationen über ein mögliches Goldlagerstättenmodell.

Im östlichen Bereich des Distrikts, in dem bisher nur wenige bis gar keine Bohrungen stattgefunden haben, zeichnet sich ein mögliches Ziel für eine hochwertige Goldlagerstätte ab. US Gold Corp. wird in diesem Jahr im östlichen Bereich ein weiteres Erkundungsbohrloch zu Informationszwecken niederbringen, sobald Zugang besteht.

Drei Notice of Intents für die Exploration, die Bodenstörungen auf insgesamt 15 Acres gestatten, liegen vor und ermöglichen den Zugang zu neuen Zielgebieten für Bohrungen im Jahr 2017. Eine Umweltprüfung für ein erweitertes Explorationsprogramm über einen Plan of Operations (POO) für die Exploration wurde mit Unterstützung und unter der Leitung von AMEC Foster/Wheeler eingeleitet.

Keystone bietet großes Potenzial mit distriktweiter Bedeutung, sagte Dave Mathewson, Vice President und Head of Nevada Exploration von US Gold Corp. Ich bin seit mehr als 30 Jahren immer wieder im Konzessionsgebiet Keystone tätig und glaube, dass Keystone eine der besten Explorationschancen in Nevada bietet. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Distrikts unterliegt dieser der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens. US Gold Corp. wird mit Sicherheit davon profitieren, ein Explorationsprogramm auf Grundlage der Geologie anstelle der Grenzen der Konzessionen entwickeln zu können. Wir sind vom Projekt Keystone begeistert und freuen uns darauf, mit dem Fortschreiten unseres Explorationsprogramms 2017 weitere Updates bereitzustellen.

Das Explorationsprogramm 2017 wird folgende Arbeiten umfassen:

- Eingehende Erkundungen über dem gesamten Konzessionsgebiet, Erwerb weiterer Konzessionen mittels Abstecken und zusätzliche Zielgebietserkundungen - Digitalisierung sämtlicher analoger Daten zum Aufbau einer aktuellen geologischen Datenbank für das Konzessionsgebiet - Ein eingehendes Kartierungsprogramm zur genauen Identifizierung der geologischen Eigenschaften des Konzessionsgebiets - Zusätzliche eingehende Schwerkraftmessungen unter Leitung von J L Wright Geophysics, die der genauen Abgrenzung von Bohrzielen dienen sollen - Zusätzliche Boden- und Gesteinsprobenahmen und geochemische Bewertung zur weiteren Bestätigung von Zielgebieten - Festlegung und Genehmigung von Bohrzielen - Bohrungen

Ich verfolge bei der Exploration immer einen prozessorientierten, modellgestützten Ansatz, so Herr Mathewson weiter. Dieser Ansatz kam auch bei Gold Standard Ventures (GSV - NYSE) in Hinblick auf die ersten Entdeckungen im Projekt Railroad zum Tragen. Keystone bietet unglaubliches Potenzial, da die Anzeichen für das Goldlagerstättensystem, die permissiven Gesteinsformationen, das geologische strukturelle Milieu und die Lage in Nevada eine ideale Ausgangsbasis für eine mögliche Entdeckung und die bergmännische Gewinnung schaffen. Ich bin überzeugt, dass unser aktueller Grundbesitz nach dem Erwerb dieser zusätzlichen Claims nun effektiv jeden Teil des sichtbaren Systems und seiner möglichen Erweiterungen abdeckt.

Edward Karr, President und CEO von US Gold Corp., fügte hinzu: Die zusätzlichen Grundflächen bei Keystone bieten unseres Erachtens beachtliches Explorationspotenzial für den nun insgesamt wesentlich größeren Grundbesitz. Nach dem Erwerb der zusätzlichen 102 Konzessionen werden wir das Projekt nun weiter erkunden und erschließen. Unter anderem werden wir Bohrziele festlegen, Genehmigungen einholen und Bohrungen absolvieren. Keystone befindet sich unweit einer der größten Minen in Nordamerika und Dave Mathewson vertritt die Ansicht, dass es eines der besten Explorationskonzessionsgebiete in Nevada ist.

Über US Gold Corp. US Gold Corp. ist ein börsennotiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Goldexploration gerichtet ist. US Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und wurde im Jahr 2012 im Auftrag von Strathmore Minerals Corporation einer historischen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) durch Mine Development Associates unterzogen. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. Weitere Informationen über US Gold Corp. erhalten Sie unter www.usgoldcorp.gold.

Dataram ist ein unabhängiger Hersteller von Speicherprodukten und ein Anbieter von leistungsstarken Lösungen, die die Leistung von Servern, Arbeitsstationen, PCs und Laptops, die von führenden Herstellern wie Dell, Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo und Oracle verkauft werden, steigern und deren Lebensdauer verlängern. Die Speicherprodukte und -lösungen von Dataram werden weltweit an Erstausrüster, Vertriebshändler, wertschöpfende Wiederverkäufer und Endverbraucher verkauft. Außerdem produziert und vermarktet Dataram eine Produktreihe an von Intel genehmigten Speicherprodukten für den Verkauf an Hersteller und Monteure von integrierter und Originalausrüstung. 70 Fortune-100-Unternehmen werden von Dataram beliefert. Das im Jahr 1967 gegründete Unternehmen ist ein Hersteller mit Sitz in den USA, der in den USA, Europa und Asien präsent ist. Weitere Informationen über Dataram erhalten Sie unter www.dataram.com.

Safe Harbor-Erklärung Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Informationen könnten zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse enthalten, wie etwa hinsichtlich des Explorationserfolgs von US Gold Corp., der Entwicklung neuer Dataram-Produkte, der Preisbestimmung und der Verfügbarkeit von Rohstoffen oder der zukünftigen finanziellen Performance des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von solchen Prognosen unterscheiden und unterliegen bestimmten Risiken, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken infolge von Änderungen des Goldpreises und des Kostenaufwandes in der Bergbaubranche, Speicherchips, Änderungen bei der Nachfrage nach Speichersystemen, eines erhöhten Wettbewerbs in der Branche der Speichersysteme, Stornierungen von Bestellungen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Produkte, Risiken in Zusammenhang mit Junior-Unternehmen, die Explorationsarbeiten durchführen und US Gold Corp. Konkurrenz machen könnten, sowie andere Risikofaktoren hinsichtlich US Gold, die im jüngsten jährlichen Geschäftsbericht (Annual Report) in Formular (Form) 10-K, im vierteljährlichen Geschäftsbericht in Formular (Form) 10-Q und im aktuellen Geschäftsbericht im Formular (Form) 8-K vom 26. Mai 2017 enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov abgerufen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Obwohl das Management diese Erwartungen und Annahmen für vernünftig hält, unterliegen sie naturgemäß beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, behördlichen und anderen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten, die größtenteils schwer vorherzusehen sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor-Relations-Abteilung von US Gold Corp.:

+1 800 557 4550 ir@usgoldcorp.gold www.usgoldcorp.gold

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

