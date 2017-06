FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1159 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,1199 (Freitag: 1,1167) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Seit Beginn der Woche wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können. Zuletzt hatte sich ein Vertreter der US-Notenbank trotz enttäuschender Konjunkturdaten zuversichtlich zur Lage der US-Wirtschaft geäußert. Dies hatte dem Dollar am Vortag etwas Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.

Im weiteren Handelsverlauf stehen weitere Reden von US-Währungshütern auf dem Programm, die für neue Impulse im Handel mit Devisen sorgen könnten. Darunter ist auch ein Auftritt des stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Stanley Fischer, der als einflussreich gilt./jkr/she

