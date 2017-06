Guten Morgen,

der DAX befindet sich direkt in der großen Widerstandszone um 12.900/12.920 Punkte und seit Anfang Mai in einer Seitwärtsbewegung. Gelingt dem DAX der Ausbruch nach oben, ist der Leitindex in dieser Woche trotzdem bei 12.950/12.970 Punkten gedeckelt. Und bei 13.000 Punkten befindet sich direkt der nächste Widerstand.

Geht es noch weiter höher warten die Marken 13.200 und 13.500 Punkte. Bei 13.500 Punkten befindet sich ein langähriger Fibonacci-Fächer, der spätestens die DAX-Rallye beenden sollte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

DAX bei 12.890 Punkten, nachbörslich bei 12.910 Punkten.

Der langfristige Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

Bei Ausbruch über 12.920 Punkte Anstieg bis 13.000 Punkte zu erwarten.

DAX aber in dieser Woche bei 12.950/12.970 Punkten gedeckelt.

Eintrübung der DAX-Lage erst wieder unter 12.700 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel. Unter 12.500 Punkten bahnt sich eine Korrektur an.

Sentiment

DAX (Woche 25)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären, leicht bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (19. Juni 2017): Bei 58 (Vortag 52) Punkten, ...

