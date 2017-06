"Beschäftigungsmotor Gesundheitswirtschaft" titelt der Artikel über die Auswertung der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung 2016 (GGR) im Monatsbericht Mai 2017 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie [1]. Die Auswertung zeigt: Die deutsche Gesundheitswirtschaft ist einer der größten deutschen Wirtschaftssektoren. Sie beschäftigt in etwa so viele Erwerbstätige wie das gesamte Verarbeitende Gewerbe [2] und wächst stärker und stabiler als die Gesamtwirtschaft.

Wirtschaftsfaktor Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik

Das Bundesministerium hat die Auswertung der GGR in einer Broschüre im März 2017 veröffentlicht. Das Ergebnis der aktuellen Analyse zeigt: Die Gesundheitsbranche als Ganzes ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. In Deutschland beschäftigt sie derzeit rund 7 Mio. Erwerbstätige. Das sind 16 % aller Beschäftigten. Sie erwirtschaftete 2016 eine Bruttowertschöpfung von 336 Mrd. EUR, 12 % des Bruttoinlandsprodukts. Die Gesundheitswirtschaft wuchs selbst im Jahr 2009 - während der Finanzkrise -, als die Gesamtwirtschaft deutlich schrumpfte. In den vergangenen zehn Jahren ist sie stabiler ...

