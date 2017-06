MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sky-Kunden in Deutschland und Österreich können Filme nun auch kaufen, nicht nur leihen. Das Unternehmen startet am heutigen Dienstag seinen neuen Sky Store mit zunächst gut 260 Filmen. Bis zum Ende des Jahres sollen es bereits mehr als 1000 sein, teilte Sky Deutschland mit. Dafür seien bereits entsprechende Vereinbarungen mit Filmproduzenten wie Disney , Paramount, Fox, Sony , Universal und Constantin getroffen worden. Weitere sollen folgen.

Abonnenten, die sich für den Kauf des Films entscheiden, bekommen zur digitalen Version außerdem wahlweise eine DVD oder Blu-ray-Disc nach Hause geschickt. Online-Filme mit DVD sollen zusammen rund 16 Euro inklusive Versand kosten, für Blu-ray-Scheiben verlangt der Sender einen Aufschlag von zwei bis drei Euro.

Der Vorteil des zweigleisigen Modells aus Sky-Sicht: Der Kunde kann neue Blockbuster bereits gleich nach dem Kinostart sehen und damit bis zu zwei Wochen, bevor es sie auf DVD gibt. Sobald das der Fall ist, hat er dann auch eine physische Version fürs Filmregal.

Filmfans haben die Möglichkeit, die Filme ihrer Wahl nicht nur am TV und PC, sondern per App (für iOS oder Android) auch auf dem Smartphone und Tablet zu gucken oder herunterzuladen und dann offline zu starten. Wer begonnen hat, den Film zum Beispiel am Rechner zu gucken, kann ihn Sky zufolge außderdem bei Bedarf später nahtlos auf einem anderen Gerät zu Ende sehen. Sky Deutschland folgt damit dem Beispiel Großbritannien: Dort gibt es den Sky Store bereits seit rund drei Jahren./ah/DP/she

