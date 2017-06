Die Sanha GmbH & Co. KG feilt an der Verlängerung ihrer regulär im Juni 2018 endfälligen 7,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 37,5 Mio. EUR um weitere sechs Jahre bis Juni 2023 mit zugleich veränderten Anleihebedingungen. Bondholder entscheiden in einer virtuellen AGV. Damit geht der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) für den Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich ...

