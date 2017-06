An der Wall Street hagelte es am Vorabend Rekorde: Dow Jones und S&P 500 markierten neue historische Höchststände. In Japan nutzte der Nikkei heute Morgen die Steilvorlage, um deutlich über die 20.000-Punkte-Marke zu klettern. Die deutschen Anleger wollen dem Rekordtreiben offensichtlich in nichts nachstehen. Zur frühen Stunde notiert der XDAX über dem bisherigen DAX-Allzeithoch von 12.921 Punkten.

