MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat1 verkauft den schwedischen Reiseanbieter Etraveli an den Finanzinvestor CVC. Der Wert des Unternehmens mit Sitz in Uppsala habe zuletzt bei 508 Millionen Euro gelegen, teilte ProSiebenSat1 am Dienstag in München mit. Mit dem Erlös will das Medienhaus in weitere Wachstumsmaßnahmen investieren. Dabei fasst es unter anderem Zukäufe im Digital Entertainment, im Commerce-Geschäft sowie im Bereich Content Production ins Auge. Noch müssen die Behörden dem Verkauf zustimmen./kro/she

ISIN DE000PSM7770

AXC0042 2017-06-20/08:47