Der Artikel zu unserer Stellungnahme an die Abonnenten wurde nachträglich mit folgendem Titel veröffentlicht: "MorphoSys: Bei einer Gegenbewegung gehen wir in den Trading-Modus!" Wir hatten vermutet, dass die charttechnische Unterstützung bei 56,55 Euro nicht getestet wird und der Kurs vorher nach oben abdreht. Am Sonntag hatten wir im Express-Service ...

Den vollständigen Artikel lesen ...