Neue Rekordstände an Wall Street sowie das Ergebnis bei den Parlamentswahlen in Frankreich verschafften Europas Börsen zu Wochenbeginn Auftrieb. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron setzte sich überzeugend durch; das weckte Hoffnungen, dass Macron seine geplanten Reformen durchsetzen kann. Die Abwicklung des Verfalltages der Terminmärkte am Freitag sorgte für Eindeckungskäufe in einigen Branchen. Vor allem in Banken sei dies zu spüren gewesen, hieß es im Handel. So legten CS Group um 3,4 Prozent zu, Deutsche Bank 2,5 Prozent, Societe Generale 1,4 Prozent und BNP Paribas 1,6 Prozent. Der Sektor stieg 1,4 Prozent. Auf Erholungskurs waren Rohstoffaktien und Stahlwerte nach der jüngsten Schwächephase. Arcelormittal legten 3...

