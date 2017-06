RALEIGH, NC -- (Marketwired) -- 06/20/17 --Percona, Das Unternehmen, welches Enterprise-Class MySQL®, MongoDB® und andere Open-Source-Datenbank-Lösungen und -Dienstleistungen anbietet, gab heute bekannt, dass die Registrierung für Sprecherpositionen für die Percona Open-Source-Datenbank-Livekonferenz Europa 2017 jetzt geöffnet ist und Anträge bis einschließlich dem 17. Juli 2017 akzeptiert. Die Percona Open-Source-Datenbank-Livekonferenz Europe 2017 findet vom 25. bis 27. September 2017 im Radisson Blu Royal Hotel in Dublin, Irland, statt. Es sind Sponsoring-Möglichkeiten verfügbar.

Die Percona Open-Source-Datenbank-Livekonferenz Europe, die im Jahr 2016 komplett ausverkauft war, ist die führende Veranstaltung für Einzelpersonen und Unternehmen, die Open Source Software entwickeln und nutzen.

Das Konferenzthema in diesem Jahr ist "Das Verfechten von Open Source Datenbanken" mit Sitzungen auf MySQL, MariaDB, MongoDB und anderen Open-Source-Datenbank-Technologien, einschließlich Zeitreihen-Datenbanken, PostgreSQL und RocksDB. Die Konferenz 2017 wird eine Reihe von ausführlichen Diskussionen und praktischen Tutorials für drei formelle Laufbahnen beinhalten: Entwickler, Business / Case Studies und Operations.

Breakout-Sessions sind 50 Minuten lang, inklusive einer Frage-Antwort-Runde. Die Tutorial-Sessions sind drei oder sechs Stunden lang, konzentrieren sich auf eine sofortige und praktische Anwendung von fundiertem Wissen und zielen auf eine Ebene, die zwischen einer Trainingsklasse und einer Konferenz-Breakout-Session liegt. Tutorial-Sprecher sollten davon ausgehen, dass die Teilnehmer Laptops dabeihaben, um sich durch detaillierte und potenziell praxisbezogene Präsentationen zu arbeiten. Blitzgespräche sind fünfminütige Präsentationen, die sich auf einen wichtigen Punkt konzentrieren, der die Open-Source-Community interessiert: technische, unbeschwerte oder unterhaltsame Gespräche über neue Ideen, ein erfolgreiches Projekt, eine belehrende Geschichte, ein kurzer Tipp oder eine Demonstration.

Ausgewählte Referenten erhalten einen vollen Konferenzpass kostenlos.

Sponsoring

Gelegenheiten fürs Sponsoring bei der Percona Open-Source-Datenbank-Livekonferenz 2017 sind noch vorhanden und bieten die Möglichkeit, sich mit DBAs, Systemadministratoren, Entwicklern, CTOs, CEOs, Managern, Technologie-Evangelisten, Anbietern von Softwarelösungen und Unternehmern auszutauschen, die üblicherweise an der Veranstaltung teilnehmen.

Percona Livekonferenzen

Was: Percona Open-Source-Datenbank-Livekonferenz Europa 2017

Wo: Radisson Blu Royal Hotel, 8 Golden Lane, Dublin, Irland

Wann: 25.-27. September 2017

Call-for-Papers-Deadline: 17. Juli 2017

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support, Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems®, Time Warner Cable®, Alcatel-Lucent™, Rent the Runway and the BBC®, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

