COELBA, Teil der Neoenergia Group, ist eines der ersten Energieversorgungsunternehmen in Lateinamerika, das ein vollständig digitalisiertes Energieverteilungssystem anbietet. In seinem Bestreben, die Lebensqualität im Bundestaat Bahia durch Modernisierungen zu verbessern, hat sich COELBA dazu entschlossen, in die Nachrüstung und den Ausbau seiner drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur zu investieren.

Das bestehende heterogene Netzwerk setzt sich aus Satellitenverbindungen und drahtlosen Niedrigfrequenzverbindungen zusammen, die bei 900 MHz und 1,5 GHz arbeiten. Da neue Standorte verbunden und neue Dienste bereitgestellt werden müssen, hat COELBA entschieden, eine homogene, moderne und verlässliche Infrastruktur in Bahia zu schaffen.

SIAE MICROELETTRONICA stellt die Technologien bereit, um die moderne drahtlose Infrastruktur umzusetzen, wobei die Verlässlichkeit durch geschützte Konfigurationen und Leistungen mit hohen Bandbreiten-Kapazitäten maximiert und ein einzelnes Netzwerkmanagementsystem geschaffen wird.

"SIAE MICROELETTRONICA hat sich eine starke Präsenz auf dem brasilianischen Markt und vor allem im Energiesegment dank der Fähigkeit erarbeitet, vollständige schlüsselfertige Projekte zusammen mit starken Partnern wie KOFRE bereitzustellen", sagte Raphael Macedo, Verkaufsleiter für vertikale Märkte in Brasilien, und fügte hinzu: "Diese Projekterweiterungsauszeichnung ist die Bestätigung dafür, dass wir unseren Kunden auf die beste Art und Weise zur Seite stehen."

"SIAE MICROELETTRONICA ist ein verlässlicher Versorger und eine Referenzmarke, wenn es um die drahtlose Kommunikation für den Datentransport in Brasilien und die Umsetzung der innovativsten Technologien in seiner Lösung geht", erklärte Flávio Silva, Chief Technology Officer von KOFRE.

"COELBA investiert kräftig in die Modernisierung der Funktelekommunikationssysteme und hatte nach hoch verfügbaren Radios und Unternehmen mit einer starken Präsenz in Brasilien gesucht, die die Wartung und Unterstützung gewährleisten und sicherstellen, dass sich die getätigten Investitionen in einer gewünschten Zeitspanne auszahlen", sagte Carlos Alberto De Souza Costa, Telecommunications Operation and Maintenance Manager von COELBA.

