FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus startet der Bund-Future in den Handel am Dienstag. Der Datenkalender liefert keine neuen Impulse für den Finanzmarkt. Allenfalls von den Reden des portugiesischen Notenbankpräsident Carlos Costa und den beiden FOMC-Vertretern Fischer und Kaplan erwarten die Anleihestrategen der DZ Bank einen gewissen geldpolitischen Impuls für die Marktentwicklung.

Aufgrund geringer fundamentaler Impulse dürfte die Markttechnik der tonangebende Faktor im Bund-Future sein. Die allgemeine technische Situation deute darauf hin, dass die zuletzt positiven Aussichten für den Bund-Future langsam verblassten. Käufer dürften sich daher wohl zusehends defensiver positionieren. Eine Konsolidierungsphase um 164,50 Prozent sei daher wahrscheinlich, heißt es weiter.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwölf Ticks auf 164,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,72 Prozent und das Tagestief bei 164,6 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 6.833 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,85 Prozent.

June 20, 2017

