ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking transformiert Metronetze mit optimierten Funktionen für Flexibilität, Skalierbarkeit und Synchronisierung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Erweiterung der FSP 3000 liefert zahlreiche wichtige Technologien für eine neue Ära der Metronetze München, Deutschland. 20. Juni 2017. ADVA Optical Networking hat heute die Erweiterung seiner FSP 3000-Plattform gestartet, die speziell für Metronetze konzipiert ist. Die Expansion umfasst drei neue Technologien, die es Netzbetreibern ermöglichen, mit optimierten Funktionen für Flexibilität, Skalierbarkeit und Synchronisierung auf die ständig neuen Anforderungen der Metroumgebung zu reagieren. Derartige Funktionen waren in Metroinfrastrukturen bisher zu kostspielig - ein Problem, das dank der erweiterten ADVA FSP 3000 gelöst werden konnte. Sie stellt eine flexible und automatisierte optische Schicht ohne die Kosten traditioneller ROADM-Technologie zur Verfügung. Sie umfasst auch ein völlig neues Cross-Connect-System, das es den Kunden ermöglicht, ihre optischen Transportnetze (OTNs) ohne Kapazitätsfestlegung zu skalieren. Zudem unterstützt sie die präzise Synchronisierung von 5G-Technologien und eliminiert aktuelle Probleme im Zusammenhang mit dem OTN. "Unser Team verfügt über umfassendes Wissen über Metronetze. Wir gehören seit über zwei Jahrzehnten zu den Vorreitern in diesem Bereich. Doch die heutige Ankündigung ist etwas Besonderes. Sie steht für die Zukunft der Metronetze - eine echte Transformation der aktuellen Rahmenbedingungen", so Christoph Glingener, CTO und COO von ADVA Optical Networking. "Unsere Lösungen FSP 3000 MicroConnect, OpenFabric und TrueTime sind die drei wichtigsten Bausteine für ein Metronetz in Zeiten der Cloud. Außerdem handelt es sich um vollkommen offene Technologien. Wir haben jede dieser Lösungen im Hinblick auf Betriebsteams entwickelt und sorgen mittels unseres FSP Network Hypervisors für eine einfache SDN-Steuerung. Die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt mit Netzbetreibern aus der ganzen Welt hat deutlich gemacht, dass es Zeit für die Metronetze der Zukunft ist." Die erweiterte ADVA FSP 3000 besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Die ADVA FSP 3000 MicroConnect ist eine für Metronetze kostenoptimierte, photonische Schicht auf der Basis von ROADM-Technologie. Sie fasst mehrere wichtige Funktionen zusammen, um die Anforderungen an Standfläche, Konfiguration und Verkabelung so weit wie möglich zu minimieren. Das ADVA FSP 3000 OpenFabric ist ein völlig neues OTN-Cross-Connect-System, das die Zuweisung von Slot-Kapazitäten sowie die proprietären Fabric-Adapter geschlossener Systeme, die den Zugang zu Innovationszyklen behindern, überflüssig macht. Netzbetreiber können optische Services jetzt beliebig kombinieren und nach Bedarf skalieren. Die ADVA FSP 3000 TrueTime revolutioniert den Synchronisationstransport über optische Netze. Für die erforderliche Taktsynchronisation für 5G verwendet die ADVA FSP 3000 TrueTime zeitkritische Technologien, um höchstmögliche Leistungen zu bieten und Verzögerungsasymmetrien automatisch zu kompensieren. "Metronetze sind heute im Hinblick auf Konnektivität unerlässlich, doch sie steuern geradewegs in eine Sackgasse. Metronetze sind zunehmend ein Schnittpunkt für Datenzentren, Carrier Hotels, Unternehmen, Funkzugangsnetze und Breitbandzugänge, und sie verfügen nicht mehr über die nötige Flexibilität, Skalierbarkeit oder Synchronisierungskapazitäten, um all diese Anforderungen zu erfüllen," kommentiert Stephan Rettenberger, SVP, Marketing and Investor Relations von ADVA Optical Networking. "Die Metroumgebungen von morgen müssen ein zunehmend komplexes und anspruchsvolles Kundenpublikum zufriedenstellen, und genau das bildet die Grundlage für unsere erweiterte FSP 3000. Mit unseren Lösungen MicroConnect, OpenFabric und TrueTime erhalten die Netzbetreiber alle nötigen Tools, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen. Täuschen Sie sich nicht: Was wir hier entwickelt haben, ist der Entwurf für ein neues Metronetz." Im folgenden Video finden Sie weitere Informationen zur Transformation des Metronetzes: http://adva.li/metro-transform-video (http://adva.li/metro-transform-video). Weitere Informationen finden Sie außerdem auf diesen Seiten: http://adva.li/metro-transform-slides (http://adva.li/metro-transform-slides). Eine begleitende Broschüre kann hier heruntergeladen werden: http://adva.li/metro-transform-brochure (http://adva.li/metro-transform-brochure). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com) Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com (mailto:public-relations@advaoptical.com) Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com (mailto:investor-relations@advaoptical.com)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via Globenewswire