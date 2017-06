FMW-Redaktion

Man riecht Blut! An der 13.000er-Marke liegen viele Zertifikate (Bonus etc.), und es wäre für viele Emittenten ein sehr lukratives Unterfangen, wenn die 13.000er-Marke erreicht werden würde. Und man versucht alles: die US-Futures in der letzten Stunde tiefer, aber der X-Dax schießt nach oben.

Und das, obwohl die meisten asiatischen Märkte, vor allem jene, die Rohstoff-lastig sind, im Minus sind. Aber der starke Nikkei zieht die US-Futures nach oben und hat somit auch dem Dax geholfen:

Shanghai Composite -0,02% CSI300 -0,10% ChiNext +0,78% Nikkei +0,98%

Der X-Dax mit dem zweiten Aufwärtsgap hintereinander und nun auf Allzeithoch handelnd:

Hurra, es ist also schon einmal der erste Sieg gelungen! Was jetzt noch fehlt, ist die runde 13.000er-Marke! Erstens, weil, wie gesagt, hier einiges abzusahnen ist für Zertifikate-Emittenten. Und zweitens weil es dann in den Medien Schlagzeilen regnen wird: Dax erreicht 13.000er-Marke, also kaufen kaufen kaufen. Das ist das Signal an die breite Bevölkerung: ihr seht doch, dass ...

