Nach einem vorausgegangen Handelsstopp gab Kenadyr Mining (WKN: A2DPBX) gestern nachbörslich die zweiten Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm beim Borubai-Projekt in Kirgistan bekannt.

Die Ergebnisse toppen die bereits guten ersten Resultate bei Weitem: In 151 bis 201 Metern Tiefe wurden über satte 50 Meter 8.15 g/t Gold durchteuft, davon 18 Meter mit 12.8 g/t. Besonders interessant: Die nun angegangene East Zone grenzt direkt an die Taldy-Bulak-Levoberejnyi-Mine der Zijin Mining Group, die sich bereits in Produktion befindet. Über eine mögliche Übernahme Kenadyrs durch den milliardenschweren chinesischen Bergbauriesen hatten wir bereits spekuliert. ...

