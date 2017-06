Minneapolis (ots/PRNewswire) -



Magnet 360 beschleunigt die Geschäftstransformation für Kunden in der Konsumgüterbranche



Magnet 360, ein Mindtree-Unternehmen, gibt die Einführung von ConsumerConnect 360 bekannt - einem Salesforce Fullforce-Lösungsbeschleuniger für Konsumgütermarken.



Heute ist und wird alles und jeder smarter und vernetzter als je zuvor. Um Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein, bietet der Salesforce Fullforce-Lösungsbeschleuniger von Magnet 360 Konsumgüter-Kunden schnellere und vorhersehbarere Einsatzmöglichkeiten und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre traditionellen Marketing-, Verkaufs- und Servicefunktionen in einer kundenzentrischen Multi-Channel-Plattform zu vereinigen.



Technologische Disruptionen, einschließlich dem Mobilbereich, haben die Art und Weise geändert, in der Kunden Marken recherchieren, kaufen, erfahren und mit ihnen interagieren. Die Erfahrung der Kunden mit einer Konsumgütermarke geht über das Sehen einer Mitteilung, den Abschluss einer Transaktion und den Gebrauch eines Produkts hinaus. Die Marken und ihre Einzelhandelspartner müssen in der Lage sein, zusätzlich zur Vorhersage und Befriedigung von Kundenwünschen hinsichtlich des Kaufs und deren Erfüllung von "überall" aus, Aufträge über so viele Kanäle wie nur möglich zu erfüllen.



Für eine Konsumgütermarke ist digitale Transformation erforderlich, damit sie durch den Lärm des pulsierenden, heutigen globalen Marktplatzes schneiden und den Endverbraucher direkt einbeziehen kann. Konsumgüterunternehmen müssen sich zu einer offen reagierenden, proaktiven, kollaborativen, auf Erfahrung bauenden Marke wandeln. Genau dies ist es, was ConsumerConnect 360 für Sie tun kann. Dank der Erfahrung von Magnet 360 mit Salesforce-Lösungen kann ConsumerConnect schnell eingesetzt werden, wodurch Konsumgütermarken eine kürzere Standzeit haben sowie reduzierte Kosten verursachen und schneller zur Wertschöpfung beitragen.



Um eine einheitliche digitale Erfahrung zu schaffen vereint ConsumerConnect 360 die kombinierte Leistung der Salesforce-Plattform. Durch diese kombinierte Leistung kann eine Marke Verbrauchern bei der Evaluierung von Produktoptionen mit detaillierten Informationen und sozialem Engagement zur Seite stehen. Skalierbarer, auf dem höchsten Niveau stehender Kundenservice wird mit Features möglich, die es Kunden erlauben, eine Beschwerde einzureichen, Selbstbedienung zu nutzen oder eine Lösung in einer sozial verknüpften Gemeinschaft zu suchen, wobei all dies das Engagement und die Kundenbindung verstärkt.



Außerdem bietet Geolokalisierungsfunktionalität ortsbasierte Produkte und verstärkt das geospezifische Engagement. Persönliche Kundenerfahrungen können über das Schaffen von inhaltsfokussierten digitalen Reisen weiter verbessert werden. Kundenrelevante Daten können benutzt werden, um zusätzliche Ansatzpunkte zu identifizieren, Cross-Sell- und Upsell-Möglichkeiten zu schaffen und die Kundentreue zu verbessern.



"Konsumgüterunternehmen haben Schwierigkeiten, in der digitalen Landschaft Schritt zu halten," sagte Eric Scheel, Chief Technology Officer von Magnet 360. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Änderungen in der Art und Weise, wie Konsumgüterunternehmen sich mit dem Endverbraucher befassen. Zu diesem Zweck bietet die ConsumerConnect 360 Salesforce Fullforce-Lösung von Magnet 360 den Rahmen, den Konsumgüterunternehmen benötigen, um die Erwartungen ihrer Kunden schnell, wirksam, bequem und individualisiert zu erfüllen."



"Wir freuen uns, dass Magnet 360 als ein Salesforce Fullforce Lösungspartner anerkannt wurde und Unternehmen in der Konsumgüterbranche hilft, mit ihren Kunden auf vollkommen neue Art und Weise in Kontakt zu treten," sagte Don Lynch, SVP, Worldwide Alliances, Salesforce. "Wir arbeiten eng mit Salesforce Fullforce Lösungspartnern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden mit der Salesforce Intelligent Customer Success Platform aus der bewährten Branchenerfahrung von Magnet 360 Nutzen ziehen."



Salesforce, Fullforce und andere sind Marken von salesforce.com, inc.



Informationen zu Salesforce Fullforce



Salesforce Fullforce Solutions sind Angebote von Systemsintegratoren oder Consultingpartnern, die für ihre Spezialisierung in vorrangigen Salesforce-Branchen und anderen Schlüsselbereichen bekannt sind. Fullforce Solution-Partner haben nachweisliches Fachwissen und Kundenerfolgserfahrung bewiesen und erhalten Go-To-Market-Unterstützung und Förderung sowie Anleitung durch den Vorstand als Bestandteil des Salesforce-Partnerprogramms.



Informationen zu Magnet 360



Magnet 360, ein Mindtree Unternehmen, ist schon sein 2004 ein Salesforce-Partner und hat 2015 Platinum-Status erlangt. Wir helfen zukunftsorientierten Unternehmen dabei, mit ihrem wichtigsten Publikum in Kontakt zu treten, um Wachstum, Loyalität und Effizienzen zu steigern, die aussagekräftige Geschäftserfolge sicherstellen. Wir helfen Unternehmen durch den Einsatz der Salesforce-Plattform und eines iterativen Liefermodells dabei, smarter zu arbeiten und und schnell zur Wertschöpfung ihres Unternehmens beizutragen. Unsere innovativen Cross-Cloud-Lösungen wurden bereits an Kunden in einer Vielzahl von Industrien geliefert.



Informationen zu Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet digitale Transformations- und Technologiedienstleistungen an, von der ersten Idee bis hin zur Ausführung, was Global 2000-Kunden dazu befähigt, der Konkurrenz einen Sprung voraus zu sein. Mit "Digital geboren" verfolgt Mindtree beim Schaffen von kundenorientierten Lösungen einen agilen, kollaborativen Ansatz über die gesamte digitale Wertkette hinweg. Gleichzeitig hilft uns unsere umfangreiche Erfahrung in Sachen Infrastruktur- und Applikationsmanagement dabei, Ihre IT-Abteilung zu einem strategischen Asset zu optimieren. Wir bringen Sie zum Ziel, egal, ob Sie Ihr Unternehmen von anderen abheben, Geschäftsfunktionen neu erfinden oder Umsatzwachstums beschleunigen müssen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.mindtree.com



