Nachdem Amazon jüngst Whole Foods übernommen hat, kochen jetzt die Gerüchte hoch, dass man auch an GrubHub interessiert sein könnte. Die Aktie von GrubHub legte in Folge dessen bereits deutlich zu. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR schaut sich die Situation und die Charts von Amazon und GrubHub mal etwas genauer an. Zudem geht der Experte auf den Dow Jones und den DAX ein. Sowie auf die Einzelwerte Tesla, Apple, United Internet, Zalando und Kering.