Die besondere Herausforderung ist dabei, dass sich die die rechtlichen Vorgaben von Kontinent zu Kontinent unterscheiden - hier ist Flexibilität gefragt. Die Industrieländer haben den niedrigsten Anteil an gefälschten Arzneimitteln, mit einer geschätzten Penetrationsrate in Europa und in den USA von einem Prozent. Auf den Entwicklungsmärkten ist das Problem jedoch schwerwiegender. In Afrika und in Fernost sind beispielsweise 30 % aller Arzneimittel Fälschungen. Besonders alarmierend ist, dass die Zahlen immer weiter steigen. Die Gründe sind zunehmend komplexere Lieferketten, immer raffiniertere Fälscher, fehlende Strafverfolgungskapazitäten und ein ausgeweitetes E-Commerce.

Mehrere Ebenen maximieren die Sicherheit

Angesichts dieser Sachlage haben die Pharmaunternehmen mehrere Anti-Fälschungsmaßnahmen ergriffen, und immer mehr Regierungen auf der ganzen Welt erlassen entsprechende gesetzliche Regelungen. In zwei Jahren findet beispielsweise die EU-Fälschungsschutzrichtlinie in allen Mitgliedstaaten Anwendung. Das bedeutet, dass alle Pharmaunternehmen, die Humanarzneimittel vertreiben, ein individuelles Erkennungsmerkmal und eine Vorrichtung gegen Manipulation auf der Verpackung anbringen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...