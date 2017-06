Das isolierte Formenkonzept Isoform des Konstruktionsbüro Hein, Neustadt, verbessert die Temperierung des Werkzeugs und erhöht die Energieeffizienz, Präzision sowie Prozesssicherheit. Aufgrund der Isolation des konturgebenden Bereiches eignet es sich besonders für Anwendungen im Reinraum. Ein Wechselwerkzeugkonzept ermöglicht das automatisierte Wechseln des konturgebenden Bereiches mittels Roboter. In Kombination mit bereits erhältlichen DOE-Anwendungen lässt sich ein automatisches Anfahren der Werkzeuge umsetzen, sodass auch bei kleineren Losgrößen und gleichem Werkstoff automatisiert gewechselt und autonom angefahren werden kann.

Werkzeug muss auf Reinraumproduktion ausgelegt sein

Das entwickelte Produkt sollte auf seine spätere Anwendung im Reinraum ausgelegt und im Vorfeld über Spritzgießsimulationen mit der späteren Temperierung des Werkzeuges und der Angusstechnik optimiert werden. Denn Fehler und ungünstige Lösungen aus der Produktentwicklung führen oft auch zu einem schlechten Ergebnis. So ist es wichtig, das Bauteil bereits in einem frühen Stadium der Produktentwicklung umfassend auch hinsichtlich der Umsetzung im Werkzeug mit einer Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) zum Beispiel im Hinblick auf Trennungen und Entformschrägen zu untersuchen. Spritzgießsimulationen sind eine wichtige Grundlage, die die geplante Anspritzung, ...

