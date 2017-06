FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Dienstag auch dem Dax zu einer neuen Bestmarke verholfen. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 12 940,04 Punkte zu. Damit knüpfte er an die jüngsten Gewinne an und ließ sein jüngst erreichtes Rekordhoch von 12 921 Punkten locker hinter sich, an dessen Überwindung er zu Wochenbeginn noch knapp gescheitert war.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,49 Prozent auf 25 658,07 Zähler hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,35 Prozent auf 2305,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,44 Prozent auf 3595,19 Punkte vor./gl/das

