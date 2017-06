Tokio (awp/sda/reu) - Die Erholung der US-Technologiewerte hat auch an der Tokioter Börse für Auftrieb gesorgt. Wie an der Wall Street griffen Anleger bei High-Tech-Aktien zu, die zuletzt aus Furcht vor einer Überbewertung unter die Räder gekommen waren. Der Leitindex Nikkei kletterte am Dienstag auf den höchsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...