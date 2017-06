Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise im Mai leicht gesunken

In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf der Produzentenebene im Mai abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat sanken die deutschen Erzeugerpreise um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten mit stabilen Preisen gerechnet. Im April waren die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich für Mai ein Anstieg um 2,8 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,9 Prozent gelautet. Im April hatte es eine Preissteigerung um 3,4 Prozent gegeben.

Schweizer Regierung senkt Wachstumsprognose für 2017

Die Schweizer Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2017 gesenkt. Vor allem wegen des wenig schwungvollen Wachstums im ersten Quartal reduzierte die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ihre Erwartung auf 1,4 (bisher: 1,6) Prozent. Im Verlauf des Jahres sei angesichts des positiven globalen Wirtschaftsumfeldes sowie der weiterhin starken Stimmungsindikatoren allerdings mit einer merklichen Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zu rechnen. Für das Jahr 2018 wurde daher die Prognose von 1,9 Prozent bestätigt.

Evans mahnt angesichts schwacher Inflation behutsame Straffung an

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, hat sich grundsätzlich für weitere Leitzinserhöhungen ausgesprochen, dabei aber ein behutsames Vorgehen der US-Notenbank angemahnt. Bisher seien die Zinserhöhungen angemessen gewesen, sagte der Notenbanker, der aktuell stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Fed ist, nach einer Veranstaltung an der New York University zu Journalisten.

Australiens Notenbank ist weiter optimistisch für Wachstum

Die australische Notenbank ist weiterhin zuversichtlich, dass sich das Wachstum in der rohstoffreichen Volkswirtschaft in den kommenden Jahren beschleunigen wird. Auch wenn das erste Quartal dieses Jahres schwach war: Australiens Wirtschaft wuchs so langsam wie zuletzt 2009. Damit hatten die Notenbanker allerdings gerechnet, wie aus dem Protokoll der geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 6. Juni hervorgeht.

SPD gewinnt in Umfrage leicht an Wählergunst

Der SPD ist es gelungen, ihren wochenlangen Abwärtstrend in der Wählergunst zu stoppen. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung gewinnen die Genossen um Kanzlerkandidat Martin Schulz eineinhalb Prozentpunkte hinzu und erreichen 25 Prozent. CDU/CSU verlieren hingegen einen Prozentpunkt auf 36,5 Prozent. Linke (11 Prozent), Grüne (6,5 Prozent), FDP (9 Prozent) und AfD (9 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Grüne in Schleswig-Holstein starten Mitgliederumfrage zu Jamaika-Koalition

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben ihre einwöchige Onlineumfrage unter den Mitgliedern über die Bildung einer Jamaika-Koalition gestartet. Die Befragung begann planmäßig am Abend, wie eine Parteisprecherin sagte. Sie läuft nun bis zum kommenden Montagmorgen. Zuvor hatte ein außerordentlicher Landesparteitag in Neumünster über die Koalitionspläne beraten.

Justizminister wollen einfache Löschfunktion für Einträge in sozialen Medien

Die Länder-Justizminister wollen bei ihrem Treffen am Mittwoch und Donnerstag im rheinland-pfälzischen Deidesheim den digitalen Nachlass bei sozialen Netzwerken wie Facebook neu regeln. Zudem solle Verbrauchern mit einer einfachen Funktion das Löschen von Inhalten auf ihrer Seite erleichtert werden, sagte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) den Zeitungen Heilbronner Stimme und Mannheimer Morgen.

EU und London vereinbaren Fahrplan für die Brexit-Gespräche

Ein Jahr ist seit dem Brexit-Votum der Briten bis zum Start der Austritts-Verhandlungen vergangen, jetzt soll es Schlag auf Schlag weitergehen: Der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis einigten sich auf die Grundsätze für die Verhandlungen und einen Zeitplan für die kommenden Monate. Als Termin für das nächste Treffen wurde der 17. Juli festgelegt.

Macron ernennt Philippe erneut zum Premierminister

Nach der Parlamentswahl ist die französische Regierung erwartungsgemäß zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron beauftragte Premierminister Edouard Philippe mit der Bildung einer neuen Regierung. Regierungssprecher Christophe Castaner sagte, die Umbildung werde keine großen Veränderungen bringen. Der Rücktritt der Regierung nach einer Parlamentswahl ist in Frankreich üblich.

Fahrer von Autoangriff in Paris war bekannter Islamist

Der Angreifer der Pariser Champs-Elysees war den Behörden als radikaler Islamist bekannt. Der 31-Jährige sei seit 2015 aktenkundig gewesen, verlautete am Montag aus übereinstimmenden Quellen. Seine Familie gehörte demnach der Salafisten-Szene an.

Britische Medien identifizieren mutmaßlichen Moschee-Angreifer

Britische Medien haben den mutmaßlichen Attentäter des Auto-Anschlags auf Muslime in London als den 47-jährigen Darren Osborne identifiziert. Der Mann sei vierfacher Vater, hieß es in den Medienberichten. Wie die BBC berichtete, wuchs der Mann in der westenglischen Küstenstadt Weston-Super-Mare auf. Am Abend wurde ein Haus im walisischen Cardiff durchsucht.

Riad: Drei iranische Elitesoldaten auf Boot mit Sprengstoff festgenommen

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben drei iranische Elitesoldaten festgenommen, die sich an Bord eines mit Sprengstoff beladenen Bootes befanden. Die drei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden seien auf eine Ölquelle im Persischen Golf zugesteuert, teilte die Regierung in Riad mit. Die Festgenommenen würden derzeit verhört.

Von Nordkorea freigelassener US-Student gestorben

Der kürzlich von Nordkorea freigelassene US-Student ist tot. Otto Frederick Warmbier sei in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Cincinnati gestorben, teilte seine Familie mit. Warmbier, der zuletzt im Koma gelegen hatte, war kürzlich von Nordkorea aus "humanitären Gründen" freigelassen worden.

US-Präsident Trump nennt Nordkorea "brutales Regime"

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea nach dem Tod des US-Studenten Otto Warmbier scharf kritisiert. Die Regierung in Pjöngjang sei ein "brutales Regime", sagte Trump während einer Veranstaltung im Weißen Haus. Es seien "schlimme Dinge" passiert, aber immerhin sei es gelungen, Warmbier noch "nach Hause zu seinen Eltern" zu holen. Der Familie übermittelte Trump in einem Schreiben sein "tiefes Beileid".

Präsident Trump will veraltete IT der US-Regierung modernisieren

US-Präsident Donald Trump will den Verwaltungsapparat der US-Regierung technologisch wieder auf Vordermann bringen. Veraltete Computersysteme müssten modernisiert und die IT auf den neuesten Stand gebracht werden, um den technologischen Rückstand aufzuholen und besser gegen Cyberattacken geschützt zu sein, forderte Trump während eines Treffens mit Vertretern führender US-Technologiekonzerne wie Microsoft und Apple im Weißen Haus.

Brasiliens Präsident klagt nach Korruptionsvorwürfen wegen Verleumdung

Brasiliens Präsident Michel Temer geht mit juristischen Mitteln gegen schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Korruptionsverfahren vor. Der 76-jährige Präsident reichte eine Verleumdungsklage ein und fordert in einer zweiten Zivilklage Entschädigung. In einem Video-Podcast drohte Temer den "Kriminellen", die "mit dem Finger auf andere zeigen, um einer Bestrafung zu entgehen", damit, dass sie bestraft würden.

Erneut Proteste gegen Maduro in Caracas - ein Jugendlicher getötet

Tausende Menschen haben in Venezuela erneut für den Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro und gegen dessen Pläne zur Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung protestiert. Im Verlauf der Demonstration wurde ein 17-Jähriger tödlich von einer Kugel getroffen, sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Es war bereits der 80. Protesttag.

