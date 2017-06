Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete am Montag mit Kursgewinnen in den Handel, so die Analysten der Helaba. Im Verlauf des Tages seien diese noch ausgeweitet worden, sodass unter dem Strich ein Plus in Höhe von 1,07% auf 12.888,95 Zählern zu verbuchen gewesen sei.

