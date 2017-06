Bei Sotheby's in London wird am 21. Juni 2017 das Gemälde "Bild mit weissen Linien", von Wassily Kandinsky aus dem Jahr 1913, versteigert. In Zeiten von Niedrigzinsen suchen Anleger nach Anlagealternativen, abseits von Gold, Dividendenpapieren und Immobilien. Dr. Carsten Schmidt, wallstreet:online, im Gespräch mit Dr. Philipp Herzog von Württemberg, Chairman von Sotheby's ...

