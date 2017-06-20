FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE AM 20.06.2017 NICHT EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 19.09.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 19.09.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
7XSA XFRA US78470H1095 SPI ENERGY CO.LTD ADR 10
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2017. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 19.09.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
7XSA XFRA US78470H1095 SPI ENERGY CO.LTD ADR 10