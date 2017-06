MotorradreifenDirekt.de beteiligt sich mit 1.000 Euro als Kilometersponsor bei Wheels 4 Health Motorradreisen für die Forschung gegen Krebs bei Kindern.

Bis zum Nordkap will Nico Stockmayer, Initiator von Wheels 4 Health, mit seiner Yamaha XT1200Z Super Tenere "Black Pearl" fahren. Biken für einen guten Zweck, denn das Projekt soll die Krebsforschung für Kinder unterstützen. Das Konzept ist einfach: Kilometersponsoren spenden einen beliebigen Betrag pro Kilometer, am Ende der Reise wird gemäß den gefahrenen Kilometern abgerechnet das Geld, das auf diese Weise eingenommen wird, geht direkt an die Forschungsgruppe Experimentelle Onkologie der Kinderklinik Amsterdamer Straße in Köln. MotorradreifenDirekt.de hat 1.000 Euro für das Projekt gespendet und fördert damit die Kinderkrebsforschung. Nico Stockmayer freute sich sehr über die Spende. "Ich bin wirklich gerührt. Es ist schön zu sehen, wie viel Unterstützung mein Vorhaben bekommt."

Bis zum Nordkap will Nico Stockmayer mit seiner Yamaha XT1200Z Super Tenere "Black Pearl" fahren (Foto: Business Wire)

Am 15. Juni wird die Tour vom Rheinland aus starten. Von dort geht es durch Schweden über Finnland und Norwegen zum legendären Nordkap und wieder zurück. Ziel von Wheels 4 Health ist es, pro gefahrenen Kilometer einen Euro an Spenden einzunehmen bei einer Strecke von insgesamt 8.500 Kilometern ist das ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung der rein aus Spendengeldern finanzierten Krebsforschungsgruppe der Kölner Kinderklinik. Dort werden Medikamente erforscht und entwickelt, die Krebszellen zerstören und so auch bei sonst resistenten Tumoren eine individuelle Behandlung ermöglichen. "Wheels 4 Health ist ein tolles Projekt. Wir sind froh, Nico Stockmayer in seinem Vorhaben unterstützen zu können und damit einen Beitrag zur Krebsforschung zu leisten", sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de.

Weitere Informationen zu Wheels 4 Health gibt es unter www.wheels4health.de. Wer das Projekt ebenfalls unterstützen möchte, kann sich hier als Kilometersponsor registrieren: www.wheels4health.de/werde-kilometersponsor.

