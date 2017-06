ROK Stars gibt bekannt, dass ROK Solid Finance die Kreditprognosen übertroffen hat

ROK Stars gibt bekannt, dass ROK Solid Finance die Kreditprognosen übertroffen hat

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekanntgegeben, dass ROK Solid Finance, ein Kreditgeber und Produktlieferant für das Schankgewerbe im Vereinigten Königreich, das prognostizierte Niveau von 1 Million £ bei Aufträgen und Vorbestellungen seit seinem Start im Frühling dieses Jahres schon erreicht hat und jetzt vertragliche Pläne abschließen wird, um eine Vielzahl dieser Aufträge und Vorbestellungen in den nächsten Monaten umzusetzen.

Mit einer Kombination aus Fachwissen, wettbewerbsfähigen Zinssätzen und dem Wegfall von Vorausgebühren bietet ROK Solid Finance sowohl gesicherte als auch ungesicherte Darlehen für das Schankgewerbe an und schließt so die von den traditionellen Kreditgebern gelassene Lücke.

Ein Barbesitzer in Digbeth bei Birmingham gab dazu folgenden Kommentar ab: "Was uns angeht, ist ROK hier wegweisend. Sie haben die Kredittransaktion mit uns schneller abgeschlossen, als wir dies jemals bei einer in den letzten 14 Jahren aufgenommenen Kreditfazilität erlebt haben."

Ein weiterer Barbesitzer in Upton upon Severn erklärte: "Wir konnten unseren Außenbereich sanieren, ohne Vorausgebühren oder teure Zinssätze zu bezahlen oder uns Sorgen über Gebühren für nicht erreichte Mindestmengen zu machen. Ich würde allen empfehlen, sich bei ROK zu informieren."

Das ROK Drinks-Portfolio umfasst neben dem Bier der 700 Jahre alten bayrischen Brauerei ABK auch den von Produzenten weltweit bezogenen Graffiti Wine, Bogart's Spirits aus Kalifornien und Bandero Tequila aus Mexiko.

Der Vorsitzende von ROK, Jonathan Kendrick, erklärte dazu: "ROK Solid Finance soll es dem Gastronomiesektor erleichtern, in seine Geschäftsaktivität zu investieren, während die Betreiber gleichzeitig Zugang zu unserem schnell wachsenden und preisgekrönten Portfolio an Drinks erhalten. Ich stelle mit Freude fest, dass sich diese Initiative schon jetzt als erfolgreich erweist, da sie hervorragende geschäftliche Wachstumsmöglichkeiten für alle Beteiligten bietet."

