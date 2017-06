Erfolg und Misserfolg einer Vermögensanlage an den Aktienmärkten hängen stark davon ab, die Stimmung an den Märkten richtig einzuschätzen. Fondsmanager Martin Garske erklärt das Risikomanagement des apano Global Systematik.Geopolitische Ereignisse können die Stimmung an den Märkten genauso schlagartig ändern wie überraschende Unternehmensberichte oder Konjunkturdaten, die die Markterwartungen übertreffen. Auch charttechnische Faktoren und insbesondere Trendbrüche beeinflussen die Anlegerstimmung erheblich. Nicht umsonst sind die beiden Zitate "the trend is your friend" (der Trend ist dein Freund) und "never catch a falling knife" (greife niemals in ein fallendes Messer) die beliebtesten Klassiker unter Börsianern.

