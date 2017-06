Paris (ots/PRNewswire) -



Vertu, der weltweit führende Hersteller von Luxus-Mobiltelefonen, gibt die Unterzeichnung einer wichtigen Vereinbarung mit TCL Communication bekannt. Es handelt sich um die erste von Vertu unterzeichnete Vereinbarung, seit das Unternehmen Mitte März 2017 von dem Unternehmer Hakan Uzan gekauft wurde. Die Vereinbarung mit einem Wert von 40 Millionen US-Dollar ermöglicht es Vertu, fortschrittliche und innovative Technologie von TCL Communication für 30.000 handgefertigte Vertu-Telefone zu nutzen, die am Produktionsstandort von Vertu in Church Crookham, Hampshire, gefertigt werden.



Von den neuen Firmenbüros von Vertu AK France in Paris aus kommentierte Hakan: "Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit TCL Communication. Es ist die erste von zahlreichen, erheblichen Investitionen, die wir in diesem Unternehmen vornehmen werden. TCL Communication ist ein wertvoller Partner für Vertu und wir hoffen, dass dies der Beginn eines neuen, erfolgreichen Kapitels unserer Beziehung sein wird."



Die heutige Ankündigung wird als erster Schritt gesehen, um Vertu zu seinem vollen Potenzial als starke, globale Marke zu verhelfen. Unter neuer Leitung und Führung von Hakan durchläuft Vertu eine grundlegende Restrukturierung und Modernisierung aller Geschäftseinheiten, während das Unternehmen gleichzeitig sein Erbe und seine Handwerkskunst bewahrt, für die es weltweit bekannt ist.



"Die Kunden werden bereits ab Mitte Juli auf eine begrenzte Anzahl der Sonderedition von Constellation-X-Produkten zugreifen können. Der komplette Produktanlauf wird Anfang September stattfinden. Die neue Generation des Concierge-Services von Vertu wird Mitte Juli auf einem limitierten Markt eingeführt. Ab Anfang September wird in den Vertu-Boutiquen dann eine breit gefächerte Auswahl an Lifestyle-Produkten von Vertu verfügbar sein", so Hakan weiter.



"Als führender Innovator bei Smartphones freuen wir bei TCL Communication uns sehr darüber, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Vertu auszubauen", sagte Alain Lejeune, Senior Vice President von TCL Communication. "Die Kombination unserer fortschrittlichen Smartphone-Technologie mit der hervorragenden Handwerkskunst und den ausgezeichneten Design- und Leistungsmerkmalen von Vertu bieten den anspruchsvollen Kunden eine außergewöhnliche Erfahrung."



Die Muttergesellschaft Vertu AK France beabsichtigt die Einführung neuer Dienste und Produkte im September neben der Ankündigung diverser, exklusiver Luxuspartnerschaften mit führenden, weltweiten Marken. Die neuen Produkte werden auf den zentralen Luxusmärkten in Frankreich, Großbritannien, China, Asien, Russland, Westeuropa und dem Nahen Osten vertrieben.



Während das Unternehmen seine Firmenbüros nach Paris verlagert hat, werden sämtliche Vertu-Produkte in Großbritannien entworfen und hergestellt, wobei etwa 90 Prozent für Exportmärkte bestimmt sind. Das Unternehmen war an seinem Standort in Hampshire seit 2000 tätig und lieferte sein erstes Telefon 2002 aus. Bis heute hat Vertu weltweit mehr als 500.000 Geräte verkauft. Der Einstiegspreis der neuen Vertu-Telefone liegt bei 7.500 £, und das Unternehmen hat mehr als 225.000 registrierte Nutzer.



Informationen zu Vertu



Vertu hat das Ziel, seinen Kunden die weltweit besten Luxus-Mobiltelefone zur Verfügung zu stellen, indem das Unternehmen seine Erfahrung und Handwerkskunst sowie einzigartige Materialien mit innovativer Technologie und einmaligen Diensten kombiniert. Heutzutage führt Vertu den Markt an, auf dem das Unternehmen vor mehr als zehn Jahren als Pionier voranging.



Die Palette von Mobiltelefonen von Vertu besteht aus vier verschiedenen Modellen: Signature S, Signature Touch, Aster und das bald auf den Markt kommende Constellation X. Die Vertu Audio Collection umfasst die Produkte V Headphones (HP-1V) und V Speaker (SP-1V). Die Mobiltelefone von Vertu werden in England unter Verwendung der weltweit besten Materialien handgefertigt.



Vertu ist für seine ausgesuchten Dienste bekannt, eine Reihe von sorgfältig zusammengestellten, exklusiven Angeboten, Inhalten und Assistenzdiensten, die speziell dafür ausgewählt werden, den Lebensstil der Vertu-Kunden zu bereichern. Herzstück dieser Dienste ist Vertu CONCIERGE, das für einen luxuriösen Lebensstil Assistenz und Bereicherung bietet. Die neue Generation der Vertu-Conciergedienste eröffnet neue Servicebereiche für anspruchsvolle Kunden und steht exklusiv den Nutzern von Vertu zur Verfügung.



Vertu ist über etwa 300 Geschäfte, darunter 56 Vertu-Boutiquen, in 62 Ländern erhältlich.



Informationen zu TCL Communication



TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) entwickelt, produziert und vermarktet weltweit ein wachsendes Sortiment an mobilen und internetbezogenen Produkten und Diensten unter drei Dachmarken: TCL, Alcatel und BlackBerry. Das Produktportfolio des Unternehmens wird derzeit in über 160 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region verkauft. TCL Communication wird von IDC unter den Top 10 der weltweiten Smartphone-Hersteller geführt. TCL Communication hat seinen Hauptsitz in Hongkong, betreibt neun F&E-Zentren weltweit und beschäftigt mehr als 12.000 Menschen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.tclcom.com.



TCL ist eine eingetragene Handelsmarke der TCL Corporation. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



