Bonn - Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag gestern nahezu unverändert zum Ende der vergangenen Woche bei 0,28%, so die Analysten von Postbank Research. Nach den französischen Parlamentswahlen am Wochenende seien Papiere im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hingegen weniger gefragt gewesen. Die jeweiligen Renditen hätten moderat auf -0,39% (+1 Basispunkt) beziehungsweise -0,65% (+3 Basispunkte) zugelegt. Französische Papiere hätten wiederum kaum auf den Wahlausgang reagiert, der aber auch im Vorfeld so erwartet worden sei.

