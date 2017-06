Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts010/20.06.2017/09:45) - Bei den Intrexx-Partnertagen am 23. und 24.5.2017 wurden die Intrexx-Partner des Jahres gekürt. Die QuinScape GmbH und die finnische Verkkoasema Oy setzten sich gegen 100 Unternehmen aus über 20 Ländern durch. Einmal jährlich bringen die Intrexx-Partnertage alle Vertriebs- und Consultingpartner des Freiburger Softwareherstellers United Planet https://www.intrexx.com/pm09_2017/unitedplanet zusammen. Zahlreiche Vorträge und Workshops vermitteln technische Hintergründe und bringen die IT-Experten auf den neuesten Stand der Technik. Im Zuge der Veranstaltung am 23. und 24.5.2017 wurden die "Intrexx-Partner des Jahres" ausgezeichnet. Der Dortmunder Digitalisierungs-Dienstleister QuinScape https://www.intrexx.com/pm09_2017/quinScape errang den ersten Platz unter den deutschsprachigen Partnern. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die PortalConsult GmbH (Gräfelfing, https://www.intrexx.com/pm09_2017/portalConsult ) und der Vorjahres-Sieger Esch & Pickel GmbH (Koblenz, https://www.intrexx.com/pm09_2017/eschUndPickel ). "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung", kommentiert Jörg Gottschling, Teamleiter Intrexx der QuinScape GmbH. Gemeinsam mit vier Kolleginnen und Kollegen hat er die Auszeichnung in Empfang genommen. "Das Ganze ist natürlich eine Gemeinschaftsleistung. Mein Dank gilt unserem tollen Team, dem Intrexx-Hersteller United Planet und natürlich unseren vielfältigen Kunden, die den Erfolg erst möglich machen." Unter den internationalen Intrexx-Partnern setzte sich das finnische Unternehmen Verkkoasema Oy https://www.intrexx.com/pm09_2017/verkkoasemaOy durch. Geschäftsführer Jyrki Sundström war erfreut: "Once again, we are really grateful for this honor! We are always looking for the best solutions for the challenges our customers are dealing with. Intrexx has been the key for us to be able to offer and build these demanding solutions. We are sure that the co-operation between Verkkoasema and United Planet will continue successfully during 2017!" Weitere Auszeichnungen gingen an den tschechischen Partner X-Document House s.r.o. (Prag, https://www.intrexx.com/pm09_2017/x-document-house ) und das französische Beratungsunternehmen Axones (Nanterre, https://www.intrexx.com/pm09_2017/axones ). Intrexx ist eine Entwicklungsplattform für den Digital Workplace. Dabei deckt die Lösung alle benötigten Ebenen ab: Von der Integration bereits vorhandener Software in eine zentrale Oberfläche. Über die Digitalisierung von Abläufen. Bis hin zur Zusammenarbeit via Social Collaboration und dem rollenbasierten Zugriff. Die Intrexx-Partner unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung ihres individuellen digitalen Arbeitsplatzes. (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170620010

