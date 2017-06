S&P 500 mit 17 Prozent Plus in einem Jahr, der DAX 33 Prozent. Wer kann mehr? Wer hat die größte Fall-Höhe? Wie hoch steigt die Tesla-Aktie? Achim Matzke von der Commerzbank mit charttechnischen Analysen, Anouch Wilhelms mit Anlage-Ideen. Der kleine DAX hängt den S&P 500 auf Jahressicht ganz locker ab. Trotz Währungsschub und Präsidenten-Unterstützung in den USA... Achim Matzke erklärt im Gespräch mit Antje Erhard, charttechnisch sollte der US-Index nicht unter Druck geraten. Sein Kursziel für den S&P 500 ist dennoch verhalten. Ganz anders beim DAX. Welche Marken in diesem Jahr erreicht werden können und die Voraussetzungen dafür: hier im Gespräch. Plus: Einschätzungen zum Pfund (wann ist ein Boden gefunden, wo ist eine Unterstützung), Euro-Dollar (ist die Euro-Stärke schon ein Trend?) und Tesla.