Berlin (ots) - Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) sieht den Berliner Senat im Kampf gegen den Personalmangel im Öffentlichen Dienst auf einem guten Weg. Das sagt er am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio.



"Als ich gesagt habe, wir wollen erreichen, dass man in 14 Tagen sich anmelden und einen Personalausweis bekommen kann, haben viele im November gesagt, dass werdet ihr so schnell nicht hinbekommen. Wir haben uns das bis Ende dieses Jahres vorgenommen. Wenn sie heute gegen 9.30 Uhr auf die Seiten des Bürgeramtes gucken, werden sie am selben Tag noch einen Termin finden."



In den kommenden Jahren scheidet etwa ein Viertel der Beschäftigten in den Berliner Verwaltungen aus Altersgründen aus. Zugleich haben die Bezirke Probleme, Personal zu finden. Nach Informationen des RBB konnten im vergangenen Jahr nur 80 Prozent der freien Stellen besetzt werden. Kollatz-Ahnen wies dagegen im Inforadio darauf hin, dass Berlin im vergangenen Jahr 7.600 Beschäftigte neu eingestellt habe.



