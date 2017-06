Das Wertpapier der Osram Licht AG versucht sich derzeit an einem Ausbruch über eine mittelfristige Trendkanalbegrenzung und lässt Investoren aufhorchen - sollte dieses Kunststückchen nämlich gelingen, so dürften dynamische Kurszuwächse bald folgen.

Übergeordnet lässt sich seit den Novembertiefs aus 2014 ein intakter Aufwärtstrend einzeichnen, der von unter 30,00 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 73,47 Euro aufwärts geführt hat. Seit April 2015 etablierten Markteilnehmer jedoch eine undurchdringliche Trendkanalbegrenzung, an der die Kursnotierungen in den letzten Monaten immer wieder zur Unterseite abgedreht sind. Doch nicht in dieser Woche, die Aktie befindet sich derzeit klar in Aufbruchsstimmung und konnte intraday bereits über die besagte Trendlinie zulegen. Das impliziert eine starke Käuferschicht in dem Wertpapier der Osram Licht AG und dürfte folglich zu weiteren Kurszuwächsen führen.

