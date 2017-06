Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut hat seine Wachstumsprognose für 2017 und 2018 deutlich erhöht. Die Münchner Wirtschaftsforscher rechnen außerdem mit neuen Rekorden bei der Beschäftigung. Für das laufende Jahr erwarten sie nun 1,8 Prozent Wachstum statt 1,5 Prozent, wie das Institut mitteilte.

Im kommenden Jahr dürften es sogar 2,0 Prozent werden. Bislang prognostizierten die Experten 1,8 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft ist stark und stabil. Wir erleben gerade ein so kräftiges erstes Halbjahr, dass uns der Schwung bis ins kommende Jahr trägt", begründete Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser den besseren Ausblick.

Wie in den vergangenen Jahren werde der Aufschwung von Bauwirtschaft und dem Konsum getragen. "Neu hinzu kommt die Industrie", ergänzte Wollmershäuser. Das Anziehen der Konjunktur in der Eurozone und dem Rest der Welt lasse die Bestellungen bei den Unternehmen steigen. Der international kritisierte Überschuss in der Leistungsbilanz bleibe deshalb mit 8,2 Prozent weiter hoch.

Der deutsche Arbeitsmarkt kennt nach der Schätzung der Ökonomen nur eine Richtung - nach oben. In diesem Jahr werde die Schwelle von 44 Millionen Beschäftigten gekackt und 2018 werden es schon 44,6 Millionen Menschen in Lohn und Brot sein. Die Arbeitslosenquote wird 2017 im Schnitt auf 5,7 Prozent fallen und kommendes Jahr auf 5,5.

Trotz des Jobwunders bleibt die Inflation in der Ifo-Schätzung zahm. Im laufenden Jahr dürfte sie 1,7 Prozent erreichen, um danach auf 1,6 Prozent zu fallen. Die gute Lage der Betriebe und die wachsende Zahl von Beschäftigen lassen das Geld in der Staatskasse klingen. Der Überschuss wird laut Ifo von 26,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 19,1 Milliarden in diesem Jahr sinken, aber 2018 wieder auf 22,9 Milliarden Euro steigen.

