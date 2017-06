Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-20 / 10:00 *XING Events bietet spannende Einblicke in das Kaufverhalten von Ticketkäufern Aktuelle Studie steht zum Download bereit* · XING Events untersucht das Kaufverhalten von Ticketkäufern · Studie zeigt günstige Kaufzeitpunkte, bevorzugte Zahlarten sowie weitere Buchungsvorlieben · Konkrete Handlungsempfehlungen für Veranstalter verschiedener Eventtypen München, 20. Juni 2017. XING Events ( [1]www.xing-events.com [2]), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, hat eine neue Studie veröffentlicht, die sich mit dem Kaufverhalten der Ticketkäufer auf dem XING Eventmarkt beschäftigt. Ausgewertet wurden Daten aus dem Jahr 2016, teilweise in Relation gesetzt zum Jahr 2014, dem Gründungsjahr des Eventbereichs auf XING. Aus den Ergebnissen werden konkrete Handlungsempfehlungen für Veranstaltungsorganisatoren abgeleitet, um den Ticketverkauf zu optimieren. Die Studie steht ab sofort kostenfrei unter https://www.xing-events.com/info-material/reports-white-papers/studie-der-bu siness-eventcheck-2017/ [3] zum Download zur Verfügung. Mit fast 600.000 verkauften Tickets für Business-Events im vergangenen Jahr hat sich der XING Eventmarkt um 62 Prozent gegenüber seinem Gründungsjahr 2014 steigern können. Das zeigt eindeutig, dass sich der Online-Kauf im Allgemeinen, aber auch der über XING im Speziellen, immer größerer Beliebtheit erfreut. Ein Grund hierfür liegt in der Kombination des umfangreichen Business-Netzwerkes mit den zahlreichen Möglichkeiten und Funktionen des ausgefeilten Marktplatzes. Im Detail beleuchtet die Studie unter anderem, in welchen Monaten, an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit die Ticketkäufe besonders hoch oder niedrig sind. Ebenso erfahren Eventveranstalter, welche Zahlart ihre Ticketkäufer bevorzugen, wie weit im Voraus Tickets gekauft werden und ob die Desktop- oder die Mobile-Variante Spitzenreiter ist. Teilweise differenziert die Studie nach verschiedenen Eventtypen. Diese Ergebnisse bieten Eventveranstaltern ab sofort die Möglichkeit, den Vertrieb der Tickets sowie die Bewerbung ihres Events entsprechend auszurichten und auf diese Weise zu optimieren. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING AG, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events über zwölf Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [2] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [4] Blogbeitrag: www.blog.xing-events.com/ [5] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-06-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 584421 2017-06-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=92e363bc5ef38e16dfc4d1940740230e&application_id=584421&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=584421&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8373db2da3307ebfc30c7a880d23c428&application_id=584421&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=584421&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=01c224ef833b9934a6055770145f8bb7&application_id=584421&site_id=vwd&application_name=news

