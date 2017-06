Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Zürich/Wien (pts011/20.06.2017/10:00) - Matrix42 zählt zu den weltweiten Top-Anbietern von Enterprise Mobility Management Lösungen (EMM). Bereits zum zweiten Mal führt Gartner den deutschen Workspace Management Spezialisten in seinem Magic Quadrant für Enterprise Mobility Management Suites an. Das effiziente Management von Multi-Geräte-Workspaces wird zunehmend wichtiger für Unternehmen. Silverback, die EMM-Lösung von Matrix42, ist nahtlos integriert in das Matrix42 Client Management sowie in das Matrix42 Service Management. Matrix42 bietet so eine ganzheitliche, anwenderfreundliche Unified Endpoint Management-Lösung. Die user-basierte Lizenzierung hebt die bisherige Limitierung verwendbarer Endgeräte pro Lizenz auf, vereinfacht das Management der Vielfalt unterschiedlicher Endgeräte in einer Oberfläche und spart dadurch Kosten. "Wir freuen uns über die Anerkennung von Gartner und dass wir zu den weltweit Top-15 Anbietern für Enterprise Mobility Management gehören. Wir sehen EMM als Teil von Unified Endpoint Management und bieten daher eine einfache und kosteneffiziente Verwaltung für mobile Geräte, PCs und Laptops aus einer zentralen Konsole", erklärt Oliver Bendig, CEO bei Matrix42. "Mit unserer 25-jährigen Erfahrung aus mehr als 3.000 erfolgreichen Kundenprojekten und unserer Innovationskraft präsentieren wir uns als leistungsfähige und zukunftsorientierte europäische Alternative am Markt für EMM-Lösungen. Die Platzierung im Magic Quadrant ist eine wichtige Bestätigung für unsere Strategie und ein deutliches Signal für unsere Kunden und den Markt." Der vollständige Bericht steht kostenlos auf der Matrix42-Website zur Verfügung: https://www.matrix42.com/en/gartner-emm-magic-quadrant-2017 About the Magic Quadrant Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Über Matrix42 Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Mehr als 3.000 Kunden - darunter BMW, Infineon und Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist in acht Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt. Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42-Kunden vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. Weitere Informationen unter: http://www.matrix42.com (Ende) Aussender: Matrix42 Ansprechpartner: Gisela Dauer Tel.: +49 6102 816 562 E-Mail: gisela.dauer@matrix42.com Website: www.matrix42.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170620011

