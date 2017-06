Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Paris (pts014/20.06.2017/10:00) - Qatar Airways präsentierte das erste Flugzeug mit der patentierten Business Class-Kabine Qsuite am Eröffnungstag der Paris Air Show 2017. Eine hochrangige Qatari-Delegation unter der Leitung von Katars Verkehrs- und Kommunikationsminister Herrn Jassim Saif Al Sulaiti war zur Eröffnungszeremonie vor Ort. Die Enthüllung des ersten B777-Flugzeuges ausgestattet mit dem revolutionären Business Class-Sitz Qsuite erfolgte durch Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker. Nahe des luxuriösen Chalets der Airline am Flughafen Le Bourget wurde das offizielle Band durchschnitten. Zahlreiche Würdenträger, Beamte und Ehrengäste nahmen an der Zeremonie teil. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker berichtete: "Wir sind begeistert, das erste Flugzeug mit unserer revolutionären neuen Qsuite hier in Paris vorzustellen. Dieses Produkt verändert Premiumreisen, indem es eine First Class-Erfahrung in die Business Class-Kabine bringt. Mit diesem innovativen Angebot, das mit dem ersten Doppelbett der Business Class ausgestattet ist, haben wir einen neuen Massstab für die Branche gesetzt, der unser kontinuierliches Engagement für die bestmögliche Erfahrung unserer Passagiere zeigt. Wir freuen uns auf das Debüt der Qsuite auf unserer Doha-London Heathrow-Route dieses Wochenende." Die patentierte Qsuite von Qatar Airways bietet das branchenweit erste Doppelbett in der Business Class. Anpassbare Trennwände und bewegliche TV-Bildschirme in der Mitte vierer Sitze ermöglichen es der Familie, Kollegen oder Freunden, die zusammen reisen, einen privaten Bereich zu schaffen. Dadurch können die Fluggäste zusammen arbeiten, essen und Zeit miteinander verbringen. Diese Funktionen bieten ein neuartiges Reiseerlebnis und eine Umgebung, die den Bedürfnissen der Fluggäste entspricht. Im Anschluss an die Paris Air Show wird die Qsuite auf ihrer ersten Route nach London am 24. Juni eingesetzt. Darauf folgt der Service nach Paris und New York bei einer Nachrüstung der Qatar Airways-Flotte von einem Flugzeug pro Monat. Die Paris Air Show, die diese Woche am Flughafen Le Bourget stattfindet, zählt zu den weltweit führenden Luft- und Raumfahrtveranstaltungen und bietet der globalen Luftfahrt-Community die Möglichkeit, die besten und neuesten Fortschritte in der Branche zu demonstrieren. Qatar Airways, eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften weltweit, hat vor kurzem Dublin, Irland zum globalen Streckennetz hinzugefügt. In naher Zukunft wird ebenfalls Nizza, Frankreich folgen. Die Fluggesellschaft agiert mit einer modernen Flotte von 200 Flugzeugen in einem Netzwerk wichtiger Geschäfts- und Urlaubsziele in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien-Pazifik, Nordamerika und Südamerika. Passendes Bildmaterial finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157682206160032 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr gmbh Tel.: +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Web: http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 20. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 200 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 50 exklusive Frachtziele und bedient mit 199 Flugzeugen weltweit mehr als 150 wichtige Geschäfts- und Freizeitdestinationen. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, zwölf Boeing 777 Frachter und zwei Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden. 