Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seinen jüngsten Erholungskurs am Dienstag fort, wenngleich die Papiere von Roche etwas bremsen. Rückenwind kommt von der Wall Street: Der Dow Jones ist gestern bereits früh im Handel auf einen neuen Rekord geklettert und hat diesen nach Europaschluss weiter ausgebaut. Noch deutlicher als der Dow legten die US-Technologiewerte im Nasdaq-Index zu. Die Stabilisierung der Tech-Werte machte sich ebenfalls in Asien bemerkbar.

Mit William Dudley äusserte sich am Vorabend einer der führenden US-Notenbanker positiv zur Wirtschaft in den USA. Das Niveau an Zuversicht sei derzeit "sehr, sehr hoch" und die wirtschaftliche Expansion werde voraussichtlich noch lange anhalten, sagte Dudley. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf den Leistungsbilanzausweis der USA im ersten Quartal.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis 09.30 Uhr um 0,30% auf 9'057,80 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,33% auf 1'434,49 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 10'320,19 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 26 im Plus, drei im Minus und einer (SGS) unverändert.

Die Papiere von Novartis ziehen um 0,8% an und stützen den hiesigen Aktienmarkt massgeblich. Bei dem Pharmakonzern hält der positive Newsflow auch am Dienstag an: Gemeldet wurden gute Daten zum Augenmittel RTH258 zur Behandlung von altersbedingter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...