Seit sechs Wochen schleicht die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001), vormals Kursrakete, schon seitwärts. Wieso tut sich hier nichts? Eine kräftige Korrektur, die wieder gute Einstiegskurse bringen würde, danach ein dynamischer Anstieg, das ließe man sich gefallen, aber das? Warum wirkt es, als sei die Aktie vom Kurszettel verschwunden? Und kann der aktuelle Anstieg diese Lethargie beenden?

Das Problem ist vor allem, dass es keine kursbewegenden Nachrichten gibt. Die Zahlen zum 2. Quartal werden erst am 2. August erwartet. Da werden zwar sicher vorläufige Zahlen kommen, aber auch wohl frühestens in vier Wochen. Und die Kursziele der meisten Analysten sind mit dem momentanen Kursniveau erreicht. So betrachtet schauen die Marktteilnehmer hier momentan einfach nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...